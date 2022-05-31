Французский журналист погиб в Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в своем Twitter-аккаунте о смерти французского журналиста, который освещал войну в Украине.

"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф находился в Украине, чтобы показать реальность войны. На борту гуманитарного автобуса, вместе с гражданскими лицами, вынужденными бежать, спасаясь от российских бомб, он был смертельно ранен", - сообщил французский президент.

Макрон выразил соболезнования родным и близким Леклерка-Имхоффа.

Новость о смерти журналиста подтвердили в BFMTV.

"Общество журналистов BFMTV выражает глубокую скорбь в связи со смертью Фредерика, 32-летнего репортера, проработавшего на BFMTV более шести лет", - говорится в заявлении.

Фредерик Леклерк-Имфхофф стал восьмым журналистом, убитым в Украине с начала войны. Как пишет Sky News, он был убит осколком снаряда в Луганской области, направляясь в Лисичанск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971730-frantsuzskiy-zhurnalist-pogib-v-ukraine/