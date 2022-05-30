Порошенко с третьей попытки смог пересечь границу Украины с Польшей

Петр Порошенко. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сопровождению с третьей попытки позволили пересечь украинско-польскую границу, передает Украинская Правда.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Порошенко объявил в Facebook о намерении пересечь границу страны в третий раз, чтобы выехать в Роттердам на Конгресс и саммит Европейской народной партии.

Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый господин президент [Зеленский]! Обращаюсь к Вам, направляясь из Киева на Конгресс и саммит Европейской народной партии - самой влиятельной политической семьи в Европе, членами которой является руководство структур ЕС и многих государств-членов", - пишет политик.

Целями своей поездки Порошенко назвал вопрос усиления антироссийских санкций, предоставление Украине военной поддержки и восстановление ее после войны, предоставление стране статуса кандидата на членство в ЕС.

"При такой ясности в целях, в чьих интересах останавливать меня на границе? Украинский народ в эти сложные времена заслуживает мудрости политиков", - пишет Порошенко.

27 мая Порошенко прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. Но его не пропустили. На следующий день ему снова было отказано в выезде якобы из-за недостатка документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971642-poroshenko-s-tretey-popytki-smog-peresech-granitsu-ukrainy-s-polshey/