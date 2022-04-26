Лавров предупредил о реальном риске ядерной войны

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, поэтому нельзя недооценивать эту опасность, передает РИА Новости.

"Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", – сказал глава МИД России.

Он добавил, что в январе страны "ядерной пятерки" подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим", – отметил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что в Украине начинается следующий этап российской военной спецоперации. По его словам, на данной стадии спецоперации в Украине они рассматривают применение только обычных вооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966761-lavrov-predupredil-o-realnom-riske-yadernoy-voyny/