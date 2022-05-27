США не ослабят санкций против России из-за блокады экспорта украинского зерна

Карин Жан-Пьер. Кадр из видео: YouTube/Washington Post

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, последует ли ослабление санкций в отношении России в обмен на снижение последней блокады экспорта зерна из Украины. Стенограмма брифинга доступна на официальном сайте.

"Это Россия активно блокирует экспорт продуктов питания из украинских портов и увеличивает голод в мире", - выразилась Жан-Пьер.

Она отметила, что санкции со стороны Запада никак не препятствуют экспорту продуктов, как утверждает российская сторона. И судна с миллионами тонн продовольствия Украины сейчас не могут выйти в море.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что в правительстве не ведутся разговоры о каком-либо ослаблении антироссийских санкций.

Ранее Зеленский заявил, что из-за блокады Одесского порта многие страны могут столкнуться с дефицитом продовольствия. В частности, с нехваткой пшеницы и кукурузы, которые экспортирует Украина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971291-ssha-ne-oslabyat-sanktsiy-protiv-rossii-iz-za-blokady-eksporta-ukrainskogo-zerna/