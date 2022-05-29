68 человек задержали на финальном матче Лиги чемпионов в Париже (видео)

Болельщики на финале Лиги чемпионов в Париже. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В Париже состоялся финал Лиги чемпионов, который начался позже запланированного из-за "проблем с безопасностью". По данным местных изданий, полицейские задержали несколько десятков человек за различные нарушения.

Финальный матч Лиги чемпионов состоялся между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Однако начало было перенесено на 37 минут из-за проблем с безопасностью – 68 человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что стадион был переполнен, и, тем не менее, фанаты с поддельными билетами и вовсе без них пытались прорваться на "Стад де Франс". По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в общей сложности таких нарушителей из Великобритании было около трех тысяч.

По предварительным данным, представители правоохранительных органов задержали 68 человек за различные нарушения в ходе стычек с фанатами на "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов.

По данным местных СМИ, полиция применила против фанатов слезоточивый газ. Также стало известно, что в ходе столкновений с активными болельщиками на подступах к арене пострадали семь сотрудников парижской полиции.

"В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона", – говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Представители организации заявили, что они в срочном порядке рассмотрят эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов в итоге стал мадридский "Реал".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971483-68-chelovek-zaderzhali-na-finalnom-matche-ligi-chempionov-v-parizhe-video/