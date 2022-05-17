"Челси" сыграет в Лиге Чемпионов в следующем сезоне

ФК "Челси". Фото: twitter.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" квалифицировался в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов после поражения "Арсенала" от "Ньюкасла", сообщает Sports.ru.

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После выездного поражения от "Ньюкасла" со счетом 0:2 лондонский "Арсенал" потерял шансы обогнать "Челси" в таблице: у "канониров" 66 очков после 37 матчей, а у "аристократов" – 70 после 36.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля гарантированно не опустятся ниже четвертого места в АПЛ, дающего право сыграть в Лиге чемпионов.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Челси" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", а в прошлом сезоне "синие" выиграли трофей во второй раз в своей истории, обыграв в финале "Манчестер Сити", благодаря голу Кая Хавертца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1969572-chelsi-sygraet-v-lige-chempionov-v-sleduyuschem-sezone/