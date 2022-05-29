"Реал" выиграл Лигу Чемпионов

"Реал Мадрид" ойыншылары. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Мадридский "Реал" в финале Лиги Чемпионов обыграл английский "Ливерпуль" и выиграл 14-ю ЛЧ в своей истории, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 59-й минуте забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Отметим, что матч начался на 30 минут позже запланированного времени из-за беспорядков на стадионе.

Для мадридского "Реала" эта победа стала 14-й в истории клуба. Теперь мадридцы сыграют в финале Суперкубка УЕФА против немецкого "Айнтрахта", который выиграл Лигу Европы.

Напомним, что в 1/8 финала "Реал" обыграл французский "ПСЖ", в четвертьфинале выиграл "Челси", а в 1/2 финала по сумме двух матчей переиграл чемпиона Англии "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971475-real-vyigral-ligu-chempionov/