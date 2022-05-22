"Тоттенхэм" занял четвертое место в АПЛ и вышел в Лигу Чемпионов

Тоттенхэм празднует гол. Фото: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Лондонский "Тоттенхэм" в последнем туре АПЛ обыграл "Норвич" со счетом 5:0 и квалифицировался в Лигу Чемпионов на следующий сезон, сообщает NUR.KZ.

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"Арсенал" обыграл "Эвертон" (5:1) и остался на пятом месте, отстав от команды Антонио Конте на два очка. "Канониры" пробились в Лигу Европы.

"Тоттенхэм" сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2019/20. "Арсенал" не выступал в главном еврокубковом турнире с сезона-2016/17. Также Англию в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут представлять "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".

Напомним, что чемпионом Англии второй год подряд стал "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1970483-tottenhem-zanyal-chetvertoe-mesto-v-apl-i-vyshel-v-ligu-chempionov/