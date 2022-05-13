ЕС расширит экспортные каналы, чтобы помочь Украине в перевозках продовольствия в другие страны

Иллюстративное фото: pexels.com

Евросоюз планирует открыть альтернативные пути экспорта пшеницы и кукурузы из Украины в другие страны, так как из-за блокады Одесского порта перевозки продовольствия затормозились, передает Politico.

На этой неделе Зеленский сообщил, что из-за блокады Одесского порта многие страны столкнулись с дефицитом продовольствия, в частности, кукурузы и пшеницы.

В связи с этим на встрече продовольственного агентства ООН в Польше комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский представил "план действий". Он включает в себя расширение экспортных каналов для помощи Украине.

"Необходимо организовать альтернативные коридоры для экспорта, особенно пшеницы, кукурузы, потому что в Украине много запасов. Мы хотим обеспечить цепочки поставок продовольствия для Европы и остального мира", - сказал Войцеховский.

Украина и Россия - одни из крупнейших экспортеров продовольствия. Из-за блокады Россией порта в Украине миллионы тонн украинского продовольствия не могут быть отправлены в другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969112-es-rasshirit-eksportnye-kanaly-chtoby-pomoch-ukraine-v-perevozkah-prodovolstviya-v-drugie-strany/