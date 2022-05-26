Страны ЕС ужесточат меры, чтобы помешать обходу антироссийских санкций

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В проекте заявления саммита лидеров ЕС говорится, что Европа продолжит предоставлять вооружение и финансирование Украине, передает EUObserver.

"Европейский союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", - говорится в проекте.

Также лидеры ЕС будут поощрять законную конфискацию активов российского имущества в Европе и использование замороженных средств для нужд Украины.

Кроме того, европейские лидеры планируют ужесточить меры, чтобы еще больше воспрепятствовать обходу антироссийских санкций.

В документе подчеркивается, что странам ЕС надо быть готовыми к "серьезным перебоям в поставках и устойчивости газового рынка ЕС". Поэтому необходимо в срочном порядке заполнять газовые хранилища.

Саммит лидеров ЕС состоится 30 мая. Перед этим проект заявления может быть подкорректирован или дополнен.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не знает, когда и как может завершиться война в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971184-strany-es-uzhestochat-mery-chtoby-pomeshat-obhodu-antirossiyskih-sanktsiy/