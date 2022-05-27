Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил мировых лидеров в "заигрывании" с Россией. Видеоролик опубликован на Facebook.

"Восемь лет назад, 26 мая, перестал работать аэропорт Донецка. <...> С того дня, очевидно, никто не мог предвидеть, как будут развиваться события на Донбассе все эти годы. А после - и по всей Украине после полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.

Украинский лидер обвинил мировых лидеров в "заигрывании" с Россией. По его словам, жесткие меры с их стороны должны были быть приняты еще при событиях в 2014 году.

"[Текущих] катастрофических событий можно было бы избежать, если бы мир отнесся к ситуации в Украине, как к своей собственной. Если бы сильные мира сего не "заигрывали" с Россией, а добивались бы завершения войны", - сказал он.

Зеленский отметил, что из-за этого ЕС уже несколько недель не может согласовать шестой пакет санкций против России. А тем временем это приносит последней миллиард евро в день, которые идут на финансирование войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971263-zelenskiy-obvinil-mirovyh-liderov-v-zaigryvanii-s-rossiey/