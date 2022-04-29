СМИ: Северная Корея приступила к восстановлению ядерного полигона Пунгери

Взрыв на ядерном полигоне Пунгери. Фото: News1-Dong-A Ilbo via Getty Images

Вооруженные силы Северной Кореи приступили к восстановлению ядерного полигона Пунгери, передает 38 North.

Как сообщает издание, на объекте в Килджу в провинции Северный Хамген идет строительство входа к комплексу туннелей №3, который раньше назывался Южным порталом.

Отмечается, что первоначальный вход по-прежнему заблокирован обломками, образовавшимися, когда полигон был закрыт в 2018 году, и нет признаков попыток его открытия.

"Территория за пределами нового портала выровнена и стабилизирована <…> В восточной части выровненной территории завершено строительство небольшого вспомогательного здания", – говорится в материале.

Ядерный полигон Пунгери. Фото: CNES 2022, Distribution Airbus DS / 38north.org

Всего рядом с туннельным комплексом возведено восемь новых сооружений. Темные объекты, наблюдаемые вокруг входа, вероятно, являются горнодобывающим оборудованием и материалами.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967414-smi-severnaya-koreya-pristupila-k-vosstanovleniyu-yadernogo-poligona-pungeri/