25 стран демонстративно покинули зал во время выступления России на совещании по Договору об Антарктике

Глава украинской делегации на совещании по Договору об Антарктике Максим Емельянов. Фото: Facebook/Національний антарктичний науковій центр

На ежегодном совещании по Договору об Антарктике в Берлине делегации 25 стран-участниц демонстративно вышли из зала во время выступления российского представителя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

"Это мероприятие - по сути самое главное событие года в элитном клубе антарктических стран, сравнимое с заседанием Генассамблеи ООН - только для участников Договора об Антарктике", - сказал замминистра образования и науки Украины Александр Шкуратов.

Участниками Договора являются 54 страны. Но только 29 из них, включая Украину, имеют право голоса.

На мероприятии выступил представитель Украины Максим Емельянов. Он рассказал о войне в Украине и ее последствиях, а также ознакомил присутствующих с влиянием действий России на украинскую антарктическую программу.

После этого французская делегация заявила о поддержке Украины совместно с 10 другими странами, куда вошли Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Польша, Болгария, Чехия, Испания, Швеция и Финляндия.

К ним присоединились еще 14 стран - Норвегия, Румыния, Япония, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США, Бразилия, Аргентина, Чили, Эквадор, Колумбия и Уругвай. В общей сложности 24 страны.

Когда начала выступать делегация России, из зала демонстративно вышла Украина. За ней последовали вышеупомянутые 24 страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970894-25-stran-demonstrativno-pokinuli-zal-vo-vremya-vystupleniya-rossii-na-soveschanii-po-dogovoru-ob-antarktike/