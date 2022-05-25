Миллиардер Сорос заявил о более выигрышной позиции Европы в ситуации с газом из России

Джордж Сорос. Кадр из видео: YouTube/Bloomberg

На Всемирном экономическом форуме в Давосе миллиардер Джордж Сорос заявил, что написал письмо премьеру Италии Марио Драги, передает Bloomberg.

В письме Сорос выразил мнение, что в текущей ситуации с Россией Европа занимает более выигрышную позицию, чем она думает.

"Европа - его единственный рынок [нефти и газа]. Если он не снабжает Европу, он должен закрыть скважины в Сибири, откуда поступает газ", - сказал Сорос в отношении Путина и газа.

Он добавил, что закрытие газовых скважин требует много времени. Также их очень сложно потом снова открыть.

Миллиардер посоветовал Европе занять решительную позицию в переговорах с Россией, а потом ввести "высокий налог на импорт газа".

Сорос отметил, что из всех мировых лидеров он обратился именно к итальянскому премьеру, так как тот является "самым способным". В отличие от Шольца, который, по его мнению, поступает как нужно "только в конце".

Страны ЕС уже долгое время не могут прийти к единому мнению по вопросу об эмбарго на нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970883-milliarder-soros-zayavil-o-bolee-vyigryshnoy-pozitsii-evropy-v-situatsii-s-gazom-iz-rossii/