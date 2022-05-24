Зеленский и Путин вошли в список самых влиятельных лидеров по версии Time

Владимир Зеленский. Фото: Alexey Furman/Getty Images

Журнал Time составил рейтинг самых влиятельных персон мира. В категории самых влиятельных лидеров оказались президенты Украины и России.

На первом месте в рейтинге среди лидеров оказалась премьер Барбадоса Миа Моттли.

Следом расположился Владимир Зеленский. Причем статью про него написал американский президент Джо Байден.

"Я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом", - пишет Байден.

На 10-м месте оказался Владимир Путин, а статью про него написал российский оппозиционер, отбывающий срок в колонии, Алексей Навальный.

"Возможно, истинная миссия Владимира Путина - преподать всем урок. Всем - от мировых лидеров и ученых мужей до обычных людей. Особенно он преуспел в этом в 2022 году", - написал Навальный.

Также в топ-10 данной категории вошли Урсула фон дер Ляйен, Си Цзиньпин, Джо Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и другие.

Всего Time обозначил шесть категорий - "Артисты", "Новаторы", "Титаны", "Лидеры", "Иконы", "Пионеры".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970718-zelenskiy-i-putin-voshli-v-spisok-samyh-vliyatelnyh-liderov-po-versii-time/