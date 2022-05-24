Зеленский назвал условие, без которого невозможны его переговоры с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Украинском доме в Давосе назвал условие, без которого его переговоры с Путиным не состоятся, передает Украинская Правда.

Зеленский согласится на переговоры, если их главной темой будет прекращение войны.

Украинский лидер отметил, что в российском правительстве никакие решения не принимаются без окончательного согласия Путина.

"Все учреждения у них объединены одним решением - решением президента России <..> я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение войны", - сказал Зеленский.

Отмечается, что на случай убийства одной из ключевых фигур в правительстве Украины, например, самого Зеленского, премьера или главы парламента, также предусмотрены варианты.

"У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу", - сказал Зеленский.

Напомним, украинский президент стал самым влиятельным человеком года по версии Time.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970682-zelenskiy-nazval-uslovie-bez-kotorogo-nevozmozhny-ego-peregovory-s-putinym/