США могут отправить спецназ в Киев для охраны своего посольства, сообщила WSJ

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Правительство США и военные обдумывают вопрос отправки войск специального назначения в Киев, чтобы охранять вновь открытое там американское посольство, передает WSJ.

Байдену еще не было официально предоставлено данное сообщение. Но если он даст на него свое согласие, отправленные из США войска спецназа будут лишь охранять территорию их посольства.

Но при этом надо учитывать, что введение военных США на территорию Украины может стать причиной эскалации отношений с Москвой. Ведь ранее Байден не раз заявлял, что их войска не будут введены в эту страну.

Пентагон и Госдепартамент США обсуждают данный шаг. И в готовности находятся десятки солдат. Но пока официальных заявлений от американского правительства не поступало.

Посольство США возобновило работу в Киеве 19 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970544-ssha-mogut-otpravit-spetsnaz-v-kiev-dlya-ohrany-svoego-posolstva-soobschila-wsj/