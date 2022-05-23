Норвегия ответила на призыв премьера Польши поделиться доходами от экспорта нефти и газа

Матеуш Моравецкий. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться прибылью с другими странами, включая Украину, от экспорта нефти и газа, передает TVN24.

Моравецкий заявил, что доходы Норвегии от экспорта нефти и газа резко увеличатся на фоне роста цен в мире.

"Нефтегазовые прибыли небольшого государства с пятимиллионным населением, каким является Норвегия, превысит 100 миллиардов евро <...> Они должны поделиться этой избыточной, гигантской прибылью", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что Норвегия должна поделиться доходом с Украиной и теми странами, которые больше всего пострадали от войны, так как норвежцы "косвенно выигрывают" от происходящего в Украине.

На заявление премьера Польши ответил секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, передает VG.

"Хотя в результате войны в Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда [Государственный пенсионный фонд Норвегии] упала", - сказал Петерссон.

Кроме того, по словам Петерссона, они внесли значительный вклад в поддержку Украины и намерены продолжать это делать.

Государственный пенсионный фонд Норвегии пополняется за счет нефтяных доходов.

Стоимость фонда снизилась на 550 млрд норвежских крон (56 млрд долларов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970515-norvegiya-otvetila-na-prizyv-premera-polshi-podelitsya-dohodami-ot-eksporta-nefti-i-gaza/