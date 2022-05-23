Австрия заморозила активы россиян на сумму в 254 млн евро

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Австрия заморозила активы россиян, в рамках наложенных ЕС санкций, на сумму в 254 млн евро. Деньги находились на 97 счетах, передает Kurier.

В рамках введенных ЕС мер страны-члены должны отслеживать счета россиян в Европе, попавших под санкции. С тех пор Австрия неустанно продолжает поиски подобных активов.

Чтобы поиски продвигались значительно быстрее, была создана межведомственная целевая группа.

Таким образом, на данный момент были арестованы 97 счетов, на которых размещены активы на сумму 254 млн евро.

"Это более чем в два раза больше, чем Германия смогла сообщить по состоянию на март 2022 года", - говорится в сообщении австрийского правительства.

Кроме того, сообщается о выявленных случаях сокрытия активов, которые сейчас расследуются. И в скором времени количество арестованных счетов должно увеличиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970512-avstriya-zamorozila-aktivy-rossiyan-na-summu-v-254-mln-evro/