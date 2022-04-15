Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч человек, сообщили в ООН

Волонтер ООН в центре для беженцев в Польше. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Официальный сайт ООН сообщил, что в Украину каждый день возвращаются примерно 30 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Госпогранслужбы страны.

Таким образом, в страну вернулись примерно 870 тысяч бежавших в начале войны украинцев.

По прогнозам ООН, число вернувшихся будет возрастать. И это может повлечь за собой усугубление гуманитарного кризиса внутри страны. В связи с этим представители ООН призвали экстренно выделить Украине 1,1 млрд долларов. На данный момент эта сумма профинансирована на 64 процента.

Данные на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев гласят, что с начала военного конфликта Украину покинули 4,7 млн человек. Из них 2,6 млн находятся в Польше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965192-ezhednevno-v-ukrainu-vozvraschayutsya-30-tysyach-chelovek-soobschili-v-oon/