Сенат США проголосовал за предоставление Украине помощи на 40 млрд долларов

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

В Сенате США был утвержден пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Следующий и окончательный шаг - подписание документа Байденом, передает CNN.

86 сенаторов проголосовали "за", 11 высказались против.

Ожидается, что соответствующий документ Байден подпишет, находясь с официальным визитом в Южной Корее.

Деньги будут направлены на гуманитарную и военную нужды.

Перед этим помощь в размере 40 млрд долларов была утверждена Палатой представителей США. 368 членов двух партий поддержали инициативу. Однако 57 республиканцев высказались против.

Американский президент изначально запросил 33 млрд долларов.

Зеленский выразил благодарность за помощь.

"Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. 40 млрд долларов - весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона президентом США Джо Байденом", - написал Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970184-senat-ssha-progolosoval-za-predostavlenie-ukraine-pomoschi-na-40-mlrd-dollarov/