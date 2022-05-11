США утвердили дополнительную помощь Украине в размере 40 млрд долларов

Флаг США: Unsplash

Палата представителей США утвердила дополнительную помощь для Украины в размере почти 40 млрд долларов, передает The Washington Post.

368 членов двух партий проголосовали за предоставление помощи. 57 республиканцев высказались против.

Ожидается, что Сенат рассмотрит пакет помощи до конца текущей недели.

Ранее Конгресс предоставил Украине помощь в размере 13,6 млрд долларов.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 млрд долларов на нужды Украины в оборонной и гуманитарной сферах. И попросил одобрить выделение данных средств как можно быстрее.

Также мы писали, что американский лидер подписал закон о ленд-лизе для Украины. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968699-ssha-utverdili-dopolnitelnuyu-pomosch-ukraine-v-razmere-40-mlrd-dollarov/