Путин посетит Турцию в ближайшие дни, сообщила турецкая газета Yeni Safak
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Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что в ближайшие дни ожидается визит Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
Также сообщается, что в Турцию прибудет российская делегация во главе с зампредседателя правительства России Александром Новаком. Они проведут встречу с ведомствами Турции, "связанными с экономикой".
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке возможного визита российского президента в Анкару в ближайшие дни, передает РИА Новости.
"Я не располагаю такой информацией. Насколько я знаю, в ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится", - сказал Песков, добавив, что визит также не готовится в ближайшие недели.
В то же время, по словам Пескова, этого не стоит исключать.
"С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать. Но то, что я знаю - подготовки сейчас нет", - сказал Песков.
Напомним, 16 мая в Москве состоялся саммит ОДКБ, в котором принял участие лидеры стран-членов организации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969691-putin-posetit-turtsiyu-v-blizhayshie-dni-soobschila-turetskaya-gazeta-yeni-safak/