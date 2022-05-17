Путин посетит Турцию в ближайшие дни, сообщила турецкая газета Yeni Safak

Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что в ближайшие дни ожидается визит Владимира Путина в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также сообщается, что в Турцию прибудет российская делегация во главе с зампредседателя правительства России Александром Новаком. Они проведут встречу с ведомствами Турции, "связанными с экономикой".

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке возможного визита российского президента в Анкару в ближайшие дни, передает РИА Новости.

"Я не располагаю такой информацией. Насколько я знаю, в ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится", - сказал Песков, добавив, что визит также не готовится в ближайшие недели.

В то же время, по словам Пескова, этого не стоит исключать.

"С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать. Но то, что я знаю - подготовки сейчас нет", - сказал Песков.

Напомним, 16 мая в Москве состоялся саммит ОДКБ, в котором принял участие лидеры стран-членов организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969691-putin-posetit-turtsiyu-v-blizhayshie-dni-soobschila-turetskaya-gazeta-yeni-safak/