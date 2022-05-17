Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге в понедельник, что они не могут сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.

"Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются", - сказал Эрдоган.

Он пояснил, что в парламенте Швеции функционируют "террористы" в лице Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. И даже антитеррористические заявления Финляндии и Швеции не убедят турецкое правительство.

Вдобавок обе страны отказываются выдавать им членов организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и Рабочей партии Курдистана.

Известно, что Швеция направит в Турцию делегацию для урегулирования данного вопроса. Но Эрдоган сказал им "не утруждать себя" понапрасну.

Турецкий президент уже продолжительное время негативно высказывается о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Турция вступила в Североатлантический альянс в 1952 году одновременно с Грецией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969581-erdogan-zayavil-chto-turtsiya-ne-mozhet-skazat-da-vstupleniyu-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/