Россия может выйти из ВОЗ и ВТО, сообщили в Госдуме

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News via Getty Images

Министерство иностранных дел России направило в Госдуму список соглашений с международными организациями. В документе рассматривается также выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), передает Коммерсантъ.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, ВТО и ВОЗ "пренебрегли всеми обязательствами" в отношении России.

Предложения по выходу из организаций будут проанализированы совместно с Советом федерации России.

С начала войны в Украине Россия уже вышла из Совета Европы. Соответствующую резолюцию приняли в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Также страна вышла из состава Всемирной туристской организации ООН.

Кроме того, голосованием было приостановлено членство России в Совете ООН по правам человека.

А в начале апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал пересмотреть членство России в "Большой двадцатке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969789-rossiya-mozhet-vyyti-iz-voz-i-vto-soobschili-v-gosdume/