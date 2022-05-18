Россия может выйти из ВОЗ и ВТО, сообщили в Госдуме
Опубликовано:
Министерство иностранных дел России направило в Госдуму список соглашений с международными организациями. В документе рассматривается также выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), передает Коммерсантъ.
По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, ВТО и ВОЗ "пренебрегли всеми обязательствами" в отношении России.
Предложения по выходу из организаций будут проанализированы совместно с Советом федерации России.
С начала войны в Украине Россия уже вышла из Совета Европы. Соответствующую резолюцию приняли в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Также страна вышла из состава Всемирной туристской организации ООН.
Кроме того, голосованием было приостановлено членство России в Совете ООН по правам человека.
А в начале апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал пересмотреть членство России в "Большой двадцатке".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969789-rossiya-mozhet-vyyti-iz-voz-i-vto-soobschili-v-gosdume/