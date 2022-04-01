Трюдо призвал пересмотреть членство России в G20

Джастин Трюдо. Фото: Adrian Wyld/The Canadian Press/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал остальных членов "Большой двадцатки" пересмотреть членство России на фоне войны в Украине, передает канадский портал The Globe And Mail.

Трюдо во время встречи с журналистами в Оттаве в четверг заявил, что Россия "не может быть конструктивным партнером" в G20.

Однако попытка США, Канады и других западных стран исключить Россию возможно встретит сопротивление в лице других стран, включая Саудовскую Аравию или Китай.

"Суть в том, что это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин просто сидит за столом и делает вид, что все в порядке", - сказал Трюдо.

К слову, исключение России из G20 поддержал также Байден.

Участниками "Большой двадцатки" помимо США, Канады и России являются Великобритания, Китай, Германия, Саудовская Аравия, Франция, Южная Корея и другие государства с крупнейшими экономиками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963090-tryudo-prizval-peresmotret-chlenstvo-rossii-v-g20/