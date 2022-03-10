Россия прекратила участие в Совете Европы

Кремль. Фото: pixabay.com

МИД России заявил о прекращении участия Москвы в Совете Европы из-за "необратимого разрушения организации", говорится в заявлении ведомства.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России", — говорится в пресс-релизе МИД России.

В ведомстве отметили, что недружественные европейские страны и НАТО, злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), "продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права", – добавили в МИДе России.

Выход из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию его устава и Европейской конвенции по правам человека, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Косачев.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, при каких условиях готов приостановить спецоперацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960072-rossiya-vyshla-iz-soveta-evropy/