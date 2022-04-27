Россия вышла из состава Всемирной туристской организации ООН

Члены Всемирной туристской организации ООН. Фото: Twitter/UNWTO

Россия решила выйти из состава Всемирной туристской организации ООН. Ранее страны-члены организации хотели созвать первую внеочередную ассамблею, чтобы решить вопрос о ее дальнейшем пребывании, передает Hosteltur.

Сообщается, что Россия поспешила покинуть Всемирную туристскую организацию ООН до того, как ее членство официально было официально приостановлено.

Тем не менее внеочередная ассамблея все равно будет продолжена, несмотря на то, что главный вопрос на повестке дня был исчерпан.

Официальный Twitter ВТО ООН подтвердил новость о выходе России из организации.

"Россия объявила о своем намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН <...> Приостановка вступает в силу немедленно! Внеочередная Генеральная ассамблея ВТО ООН продолжит работу. Члены выскажут свое мнение посредством демократического голосования", - гласит сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967064-rossiya-vyshla-iz-sostava-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-oon/