Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Флаг Финляндии. Фото: Alfie/Getty Images

Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО - прошло соответствующее голосование. 188 из 200 депутатов проголосовали "за".

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо выступил с докладом в ходе пленарного заседания, пишет "Интерфакс".

"Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО. Из существующих альтернатив членство в НАТО является самой сильной дополнительной защитой для Финляндии", - заявил политик.

Вступление в альянс не должно сопровождаться предварительными национальными условиями или оговорками, считает Юсси Халла-ахо.

По его словам, деятельность Финляндии в организации может быть изложена позднее в докладе о внешней политике и политике безопасности, который будет рассматриваться один раз в течение парламентского срока.

Сообщается что парламентское решение должен утвердить президент страны. В настоящее время Сайли Ниинисте находится в Швеции, которая также намеривается вступить в НАТО, с визитом.

Напомним, что Швеция и Финляндия заявили о том, что страны планируют стать членами НАТО. Президент Финляндии в ходе встречи с британским премьером подчеркнул, что действия России стали причиной их стремления вступить в альянс.

Позже президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Главы государств обсудили вопросы, связанные со вступлением североевропейской страны в состав НАТО.

Ряд европейских лидеров поддержал стремление Швеции и Финляндии стать частью НАТО.

Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они не могут сказать "да" членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969756-parlament-finlyandii-odobril-vstuplenie-strany-v-nato/