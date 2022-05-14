Путин обсудил с президентом Финляндии вопрос ее вступления в НАТО

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Главы государств обсудили вопросы, связанные со вступлением североевропейской страны в состав НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Указывается, что разговор президентов состоялся по инициативе финляндской стороны. Главы государств провели "откровенный обмен мнениями" в связи с объявлением властей Финляндии о намерении подать заявку на вступление в НАТО.

Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

По мнению российского лидера, такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на отношениях между странами, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Украине.

Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями.

Президент России заявил, что переговоры "фактически приостановлены Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969298-putin-obsudil-s-prezidentom-finlyandii-vopros-ee-vstupleniya-v-nato/