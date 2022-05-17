Косово ввело санкции против России и Беларуси
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Правительство Косово ввело санкции против России и Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел и диаспоры Крешник Ахмети, передает Kallxo.
Как сказал Ахмети, действия России в отношении Украины противоречат резолюции Ассамблеи ООН.
"Эти санкции призваны усилить давление на правительство и российскую экономику и ограничить ресурсы Кремля для военной агрессии против Украины", - сказал политический деятель Косово.
Меры включают в себя замораживание на территории Косово активов лиц, попавших под санкции, а также запрет на их въезд в страну.
Косово - частично признанное государство на Балканском полуострове. Столица - Приштина.
Тем временем ЕС уже больше недели не может согласовать шестой пакет антироссийских санкций, куда входит эмбарго на нефть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969577-kosovo-vvelo-sanktsii-protiv-rossii-i-belarusi/