Крешник Ахмети. Кадр из видео: YouTube/MFA Kosovo

Правительство Косово ввело санкции против России и Беларуси в связи с ситуацией в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел и диаспоры Крешник Ахмети, передает Kallxo.

Как сказал Ахмети, действия России в отношении Украины противоречат резолюции Ассамблеи ООН.

"Эти санкции призваны усилить давление на правительство и российскую экономику и ограничить ресурсы Кремля для военной агрессии против Украины", - сказал политический деятель Косово.

Меры включают в себя замораживание на территории Косово активов лиц, попавших под санкции, а также запрет на их въезд в страну.

Косово - частично признанное государство на Балканском полуострове. Столица - Приштина.

Тем временем ЕС уже больше недели не может согласовать шестой пакет антироссийских санкций, куда входит эмбарго на нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969577-kosovo-vvelo-sanktsii-protiv-rossii-i-belarusi/