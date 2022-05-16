Правительство Украины высказалось насчет проведение в стране "Евровидения-2023"

Kalush Orchestra на "Евровилении-2022". Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что следующее "Евровидение", которое должно пройти в Украине, будет проведено на высоком уровне, передает УНИАН.

"Бесспорно, организация такого масштабного форума это и не просто, и не дешево. Но у Украины уже есть опыт - мы дважды принимали Евровидение, так что сомнений, что мы это сделаем на высшем уровне, у меня нет", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что сразу после победы Украины на "Евровидении-2022" с ним связались коллеги из других стран и предложили свою помощь.

А президент Зеленский сообщил, что они проведут данное мероприятие в Мариуполе.

Напомним, 14 мая украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на "Евровидении-2022" в Турине с песней Stefania. Вскоре после этого в Сети был опубликован клип на композицию. Съемки клипа проходили в городах Киевской области - Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969427-pravitelstvo-ukrainy-vyskazalos-naschet-provedenie-v-strane-evrovideniya-2023/