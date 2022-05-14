Страны G7 заявили, что не признают изменения границ Украины

Флаг Украины. Фото: Valentin Semenov/EyeEm via Getty Images

Сегодня, 14 мая, главы МИД стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) заявили о том, что не признают изменения территориальных границ в Украине.

Как пишет ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы никогда не признаем изменения границ, которые Россия хочет осуществить силой", - подчеркнула Бербок.

Тот же тезис был озвучен во время совместного заявления глав МИД "Большой семерки", которое было принято по итогам встречи в Вангельсе.

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась перекроить посредством военной агрессии", - говорится в заявлении.

Также утверждается, что страны G7 продолжат поставлять оружие Украине "до тех пор, пока это будет необходимо".

По мнению "семерки", действия России в Украине "ничем не спровоцированы", "противозаконны и ничем не оправданы". Министры добавили, что Украина "имеет право на самооборону".

Действия России в Украине, по их оценке, "ухудшили перспективы развития глобальной экономики, приведя к сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители".

Ранее президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В ходе разговора обсуждалась тема возможного вступления Финляндии в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969306-strany-g7-zayavili-chto-ne-priznayut-izmeneniya-granits-ukrainy/