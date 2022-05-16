Глава МИД Австрии сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций будет согласован ЕС "в ближайшие дни"

Александер Шалленберг. Фото: Georg Hochmuth/APA/AFP/Getty Images

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что "в ближайшие дни" в Евросоюзе будет достигнуто соглашение насчет шестого пакета санкций против России, передает австрийский портал Orf.

В шестой пакет санкций против России входит поэтапный отказ от нефти.

Шалленберг раскритиковал публичное обсуждение по поводу предстоящих санкций. По его словам, подобные дискуссии должны проводиться "за закрытыми дверями". ЕС сообщит о результатах, как только будет что-то известно.

В ЕС уже более недели не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций, так как Венгрия решительно выступает против отказа от российской нефти.

Ранее Bloomberg сообщил, что данный вопрос и вовсе могут отложить.

Сегодня, 16 марта, должен состояться саммит глав МИД стран ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться шестой пакет санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969482-glava-mid-avstrii-soobschil-chto-shestoy-paket-antirossiyskih-sanktsiy-budet-soglasovan-es-v-blizhayshie-dni/