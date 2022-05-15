Выигравшая на "Евровидении" украинская группа показала клип, принесший ей победу

Kalush Orchestra. Фото: Giorgio Perottino/Getty Images

Трогательный клип на песню "Stefania" опубликовала украинская группа Kalush Orchestra. С этой композицией музыканты заняли первое место на конкурсе "Евровидение-2022".

Клип был опубликован на официальном YouTube-канале исполнителей.

"Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с матушкой Украиной", – указал в описании под видео лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Музыкант отметил, что эта песня стала своеобразным гимном Украины в свете текущих боевых действий в стране.

"Я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы", – добавил он.

Как указывает украинское издание UNN, съемки клипа проходили в городах Киевской области – Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле.

Напомним, что 14 мая в Турине прошел финал конкурса "Евровидение-2022" в котором победила украинская группа Kalush Orchestra. Второе и третье места заняли музыканты из Великобритании и Испании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969338-vyigravshaya-na-evrovidenii-ukrainskaya-gruppa-pokazala-klip-prinesshiy-ey-pobedu/