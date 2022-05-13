"Тепло встретят в НАТО": мировые лидеры поддержали Финляндию в решении вступить в альянс

Эммануэль Макрон. Кадр из видео: Youtube/Emmanuel Macron

В телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте французский лидер Эммануэль Макрон поддержал вступление страны в НАТО, передает YLE.

"Президент [Макрон] заявил, что Франция полностью поддерживает суверенный выбор Финляндии в пользу скорейшего вступления в НАТО", - говорится в сообщении.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил свою поддержку Финляндии.

"Я приветствую решение Финляндии вступить в НАТО. В телефонном разговоре с президентом Саули Ниинисте я заверил страну в полной поддержке со стороны правительства Германии", - написал он в Twitter.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия будет "тепло встречена" альянсом, передает CNN.

"Это суверенное право Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, а процесс вступления будет гладким и быстрым", - сказал он.

Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен сообщил CNN, что их стремление стать частью альянса - результат кардинальных изменений в ситуации с безопасностью страны.

Хотя прямых военных угроз нет, финское правительство ожидает "киберпреследований или кампаний по дезинформации" со стороны России.

Финляндия и Россия имеют общую границу, протяженностью в более 1200 км.

Ранее финское правительство сделало официальное заявление касательно вступления в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969084-teplo-vstretyat-v-nato-mirovye-lidery-podderzhali-finlyandiyu-v-reshenii-vstupit-v-alyans/