Финляндия сделала официальное заявление насчет вступления в НАТО

Саули Ниинисте. Кадр из видео: YouTube/TP Kanslia

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление касательно вступления страны в НАТО. Сообщение опубликовано на сайте правительства.

Как говорится в сообщении, Финляндии потребовалось время, чтобы сформировать позицию в обществе и в парламенте касательно вопроса вступления в альянс. Для этого они взаимодействовали со странами-членами НАТО и Швецией, вместе с которой они намерены подать заявку на вступление.

По мнению правительства, членство в Североатлантическом альянсе поспособствует укреплению безопасности самой страны.

"Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для достижения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Ранее президент Саули Ниинисте заявил, что действия Путина стали причиной их стремления вступить в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968999-finlyandiya-sdelala-ofitsialnoe-zayavlenie-naschet-vstupleniya-v-nato/