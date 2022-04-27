Президент Хорватии высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Зоран Миланович. Фото: Mary Altaffer - Pool/Getty Images

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции в ближайшем будущем, передает Danas.

По словам Милановича, они не могут ратифицировать вступление в альянс какой-либо страны, пока в Боснии и Герцеговине не произойдут реформы избирательного законодательства, отвечающие интересам боснийских хорватов.

"Втягивание в это Финляндию, которая находится в 50 километрах от Петербурга, я считаю опасным шарлатанством", - выразился Миланович.

Он призвал подтолкнуть чиновников Боснии и Герцеговины к изменению закона о выборах в течение последующих шести месяцев и предоставить боснийским хорватам "их основные права". Пока этого не произойдет, они не готовы ратифицировать чье-либо вступление в НАТО, передает N1.

К тому же, Финляндии дают право "вступить в НАТО в одночасье". Пока Болгария и Румыния все еще не могут присоединиться к Шенгенской зоне, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС.

Ранее мы писали, что Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в альянс этим летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967000-prezident-horvatii-vyskazalsya-protiv-vstupleniya-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/