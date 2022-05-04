Германия пообещала поддержать Швецию и Финляндию при решении вступить в НАТО

Премьеры Финляндии и Швеции и канцлер Олаф Шольц. Фото: Twitter/Steffen Hebestreit

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает потенциальное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, передает Bloomberg.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министрами Финляндии и Швеции в Берлине.

"Если эти две страны решат, что они хотят вступить в НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Шольц.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку до 17 мая. Позиция Швеции в данном вопросе менее ясна.

Премьер Финляндии Санна Марин на встрече в Берлине заявила, что война в Украине "полностью изменила среду безопасности".

Ее шведская коллега Магдалена Андерссон сообщила, что сейчас их правительство анализирует национальную политику безопасности. Результаты будут представлены 13 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967932-germaniya-poobeschala-podderzhat-shvetsiyu-i-finlyandiyu-pri-reshenii-vstupit-v-nato/