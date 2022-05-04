Германия пообещала поддержать Швецию и Финляндию при решении вступить в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает потенциальное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, передает Bloomberg.
Об этом он заявил на встрече с премьер-министрами Финляндии и Швеции в Берлине.
"Если эти две страны решат, что они хотят вступить в НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Шольц.
Ожидается, что Финляндия подаст заявку до 17 мая. Позиция Швеции в данном вопросе менее ясна.
Премьер Финляндии Санна Марин на встрече в Берлине заявила, что война в Украине "полностью изменила среду безопасности".
Ее шведская коллега Магдалена Андерссон сообщила, что сейчас их правительство анализирует национальную политику безопасности. Результаты будут представлены 13 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967932-germaniya-poobeschala-podderzhat-shvetsiyu-i-finlyandiyu-pri-reshenii-vstupit-v-nato/