СМИ: Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки в НАТО на следующей неделе

Здание риксдага. Фото: pexels.com

Финляндия и Швеция одновременно подадут свои заявки на вступление в НАТО, это произойдет на следующей неделе, передает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Отмечается, что заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом.

Подача заявки двух стран в одно время "стала бы крупным событием для международных СМИ" и означала бы "консенсус стран и желание защищать друг друга", пишет финская газета.

По данным издания, парламентская группа также объявит в четверг, 12 мая, что поддерживает вступление Финляндии в НАТО.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что США готовы предоставить их стране гарантии безопасности на время процесса подачи и рассмотрения заявки на вступление в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968707-smi-shvetsiya-i-finlyandiya-odnovremenno-podadut-zayavki-v-nato-na-sleduyuschey-nedele/