Власти Японии запретят экспорт 3D-принтеров и еще 13 высокотехнологичных товаров в Россию

Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Власти Японии с 20 мая вводят запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. В перечень, опубликованный на сайте министерства экономики, торговли и промышленности страны, вошли квантовые компьютеры, 3D-принтеры электронные микроскопы и другое оборудование.

Отмечается, что такое решение было принято из-за международной ситуации вокруг Украины.

В заявлении говорится, что в соответствии с решением правительства от 10 мая вводится запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

Постановление вступит в силу 20 мая.

Согласно списку, на территорию России запрещено вывозить атомно-силовые микроскопы, электронные микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, оборудование для производства органических светодиодов, охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, оборудование для производства топлива из водорода, проводящие полимеры, полупроводящие полимеры и другое оборудование.

Ранее Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969134-vlasti-yaponii-zapretyat-eksport-3d-printerov-i-esche-13-vysokotehnologichnyh-tovarov-v-rossiyu/