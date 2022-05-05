Япония не сможет немедленно отказаться от импорта нефти из России

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна не намерена отказываться от поставок нефти из России, потому что их ресурсы ограничены, передает Kyodo.

"Ресурсы Японии ограничены", – отметил Хагиуда, подразумевая, что им трудно сразу присоединиться к нефтяному эмбарго.

По его словам, Япония планирует вводить те ограничения, которые страна может себе позволить.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз будет поэтапно отказываться от российской нефти. Она пояснила, что это будет непросто. Но они просто обязаны это сделать.

При этом Еврокомиссия сделала для Венгрии и Словакии исключение, так как страны не имеют выхода к морю и будут испытывать трудности с поиском источника нефти вместо России. Обеим странам дали срок до конца 2023 года, чтобы отказаться от российского топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968132-yaponiya-ne-smozhet-nemedlenno-otkazatsya-ot-importa-nefti-iz-rossii/