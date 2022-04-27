Россия ввела санкции против 287 членов британского парламента

Лондон. Иллюстративное фото: Pexels

Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента. Список опубликован на сайте ведомства.

Ограничения вводятся Россией в ответ на внесение Британией 11 марта в санкционный список 386 депутатов Госдумы.

287 членам британского парламента теперь запрещен въезд на территорию России.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона", - говорится в сообщении.

Ранее министерство международной торговли Великобритании расширило список экспортных санкций против России. В частности, был наложен запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы против Украины.

А в середине апреля Британия внесла имена 206 физических и юридических лиц в расширенный список антироссийских санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967076-rossiya-vvela-sanktsii-protiv-287-chlenov-britanskogo-parlamenta/