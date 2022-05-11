Новая Зеландия ввела очередные санкции против восьми организаций и физлиц из России

Новая Зеландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Новой Зеландии расширили антироссийские санкции. В список, опубликованный на сайте новозеландского министерства иностранных дел и торговли, попали восемь российских компаний и граждан страны.

Согласно списку, под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

Кроме них, под антироссийскими санкциями оказались 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС России и "Агентство интернет-исследований".

В начале мая Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов на фоне ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968742-novaya-zelandiya-vvela-ocherednye-sanktsii-protiv-vosmi-organizatsiy-i-fizlits-iz-rossii/