ЕС предложит Венгрии финансовую компенсацию, если она откажется от российской нефти

Виктор Орбан. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Евросоюз может предоставить Венгрии финансовую компенсацию, если премьер-министр страны Виктор Орбан поддержит санкции в отношении нефти из России, передает Politico.

Орбан воспротивился санкциям ЕС против поставок российской нефти. Он сравнил эмбарго с "ядерной бомбой", сброшенной на экономику Венгрии.

Переговоры между ним и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в понедельник закончились безрезультатно. Следующая встреча во вторник и вовсе была отменена.

По словам трех представителей Евросоюза, теперь они хотят предложить Венгрии финансовую помощь взамен на согласие Орбана отказаться от российской нефти.

Согласно шестому пакету санкций, страны ЕС должны будут отказаться от поставок нефти до конца текущего года. Для Словакии, Венгрии и Чехии было сделано исключение. Им было разрешено отказаться от российской нефти до конца 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968709-es-predlozhit-vengrii-finansovuyu-kompensatsiyu-esli-ona-otkazhetsya-ot-rossiyskoy-nefti/