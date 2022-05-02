Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских сенаторов

Нанайя Махута. Фото: Hagen Hopkins/Stringer/Getty Images

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о новых санкциях в отношении российских политиков и предприятий на фоне ситуации в Украине.

Заявление главы МИД Новой Зеландии опубликовано на официальном сайте правительства страны.

Отмечается, что принятый пакет санкций направлен на 170 членов Совета Федерации Федерального собрания РФ и шесть оборонных предприятий.

Кроме того, власти Новой Зеландии усилили санкции в отношении более чем 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.

Напомним, что в марте Новая Зеландия запретила въезд Путину, Мишустину и еще ряду первых лиц России.

В апреле власти страны ввели санкции против 18 финорганизаций РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967665-novaya-zelandiya-vvela-sanktsii-protiv-170-senatorov-i-ryada-oboronnyh-predpriyatiy-rossii/