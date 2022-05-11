Ряд стран выступили за закрытие офиса ВОЗ по неинфекционным заболеваниям в Москве

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News via Getty Images

Европейский региональный комитет ВОЗ принял резолюцию, в которой предлагается перенести офис организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями за пределы России, передает РИА Новости.

Проект инициировали 35 государств-членов. "За" проголосовали страны ЕС, Украина, Грузия, Турция, Молдова, Израиль. Против высказались Россия, Беларусь и Таджикистан. От голосования воздержались Казахстан и Армения.

В резолюции предлагаются временное приостановление проведения в России семинаров, конференций и региональных совещаний под эгидой ВОЗ, а также возможность перемещения офиса организации по неинфекционным заболеваниям за пределы России и другие меры.

Ранее министерство здравоохранения Украины потребовало закрыть вышеупомянутый офис ВОЗ в России.

Российская сторона высказалась против резолюции. По словам замглавы минздрава России Андрея Плутницкого, это может подорвать работу ВОЗ на евразийском пространстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968720-ryad-stran-vystupili-za-zakrytie-ofisa-voz-po-neinfektsionnym-zabolevaniyam-v-moskve/