Чехии, Венгрии и Словакии разрешили отказаться от российской нефти до конца 2024 года

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В Евросоюзе сделали исключение для Венгрии, Словакии и Чехии в вопросе отказа от российской нефти. Странам необходимо отказаться от поставок до 2024 года, передает Bloomberg.

В рамках шестого пакета санкций страны Евросоюза планируют отказаться от российской нефти уже к концу этого года. Однако для Чехии, Словакии и Венгрии было сделано исключение. Они должны поэтапно отказываться от нефти из России до конца 2024 года.

Изначально вышеупомянутым странам предлагался срок до 2023 года. Но они сочли его недостаточным.

Тем временем Чехия сообщила, что у них появилась возможность заменить поставки российской нефти при помощи расширения снабжения нефтепроводом TAL (Transalpine Pipeline).

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не станет поддерживать шестой пакет санкций ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968378-chehii-vengrii-i-slovakii-razreshili-otkazatsya-ot-rossiyskoy-nefti-do-kontsa-2024-goda/