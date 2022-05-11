Яхту Luna российского олигарха Ахмедова за 400 млн евро арестовали в Германии

Яхта Luna. Фото: Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images

В порту Гамбурга немецкие власти арестовали роскошную яхту российского олигарха Фархада Ахмедова. Стоимость судна составляет 400 млн евро (185,5 млрд тенге), передает Sueddeutsche Zeitung.

Отмечается, что с начала апреля Фархад Ахмедов находится в санкционном списке Евросоюза. В Федеральном управлении уголовной полиции (BKA) пояснили, что яхта попадает под действие закона о санкциях, согласно которому все имущество лица, находящегося под санкциями в Европе, "заморожено" и подлежит запрету на распоряжение.

"Стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 млн евро. На ней девять палуб, огромный бассейн и небольшая подводная лодка. Когда-то судно принадлежало российскому миллиардеру Роману Абрамовичу", – пишет издание.

Ранее власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar сестры российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, которая также попала под санкции ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968695-yahtu-luna-rossiyskogo-oligarha-ahmedova-za-400-mln-evro-arestovali-v-germanii/