Зеленский: Скоро у Украины будет два Дня Победы

Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая поздравил жителей страны с Днем Победы во Второй мировой войне. Глава государства выступил с видеообращением, передает "Украинская правда".

"Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию…

Мы боремся за свободу для своих детей, а, значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев.

И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного.

Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы - победы Украины!" - заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что никто не может аннексировать у Украины, которая в составе антигитлеровской коалиции боролась с нацизмом, победу во Второй мировой войне.

"Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух", - сказал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968625-zelenskiy-skoro-u-ukrainy-budet-dva-dnya-pobedy/